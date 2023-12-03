HÜDA PAR Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Grup, Mihrimah Sultan Camisi önünde toplanarak dua ve Kur'an-ı Kerim okudu. HÜDA PAR Üsküdar İlçe Başkanı, İsrail'in Gazze'de sistematik bir soykırım yaptığını ifade etti ve saldırıları kınadı.

İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Mihrimah Sultan Camisi önünde ikindi namazının ardından toplanan HÜDA PAR'lı grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Burada dua ve Kur'an-ı Kerim okuyan grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Üsküdar İlçe Başkanı Ömer Faruk Aydoğan, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de sistematik bir soykırım yaptığını ifade etti.

Aydoğan, geçici ateşkesin ardından İsrail'in tekrar havadan, karadan ve denizden Gazze'de sivilleri ve hastaneleri aralıksız bir şekilde bombaladığını anlatarak, " Gazze'de çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesine sessiz kalmayacağız, susmayacağız." dedi.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 700 den fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Aydoğan, "Bizler susarsak işgalci çete, katliamlarını çok daha rahat yapacaktır. Gazze için bir gün değil, bir ay değil, her zaman boykot yapmanın ve boykotun devamlılığının önemini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.