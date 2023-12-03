Üye Girişi
Haberler

HÜDA PAR Üyeleri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Grup, Mihrimah Sultan Camisi önünde toplanarak dua ve Kur'an-ı Kerim okudu. HÜDA PAR Üsküdar İlçe Başkanı, İsrail'in Gazze'de sistematik bir soykırım yaptığını ifade etti ve saldırıları kınadı.

İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Mihrimah Sultan Camisi önünde ikindi namazının ardından toplanan HÜDA PAR'lı grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Burada dua ve Kur'an-ı Kerim okuyan grup adına açıklama yapan HÜDA PAR Üsküdar İlçe Başkanı Ömer Faruk Aydoğan, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de sistematik bir soykırım yaptığını ifade etti.

Aydoğan, geçici ateşkesin ardından İsrail'in tekrar havadan, karadan ve denizden Gazze'de sivilleri ve hastaneleri aralıksız bir şekilde bombaladığını anlatarak, " Gazze'de çocukların, kadınların ve yaşlıların öldürülmesine sessiz kalmayacağız, susmayacağız." dedi.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 700 den fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Aydoğan, "Bizler susarsak işgalci çete, katliamlarını çok daha rahat yapacaktır. Gazze için bir gün değil, bir ay değil, her zaman boykot yapmanın ve boykotun devamlılığının önemini vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasının ardından İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Üsküdar İsrail Gazze Orta Doğu İnsan Hakları Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 3 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Melike Şahin konserini neden iptal etti? Melike Şahin konseri iptal mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title