HÜDA PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer'in Cenazesi Toprağa Verildi
Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi.
Dönmezer için öğle namazı sonrasında Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dönmezer'in cenazesi kılınan namazın ardından Yeşilyurt Gedik Mezarlığına defnedildi.