Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

HÜDA PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer'in Cenazesi Toprağa Verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden HÜDA PAR Malatya İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer'in cenazesi toprağa verildi.

Dönmezer için öğle namazı sonrasında Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, HÜDA PAR Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dönmezer'in cenazesi kılınan namazın ardından Yeşilyurt Gedik Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Yeşilyurt Malatya Batman Ölüm Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title