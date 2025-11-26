HÜDA PAR Liderlerinden RTÜK Başkanı'na Ziyaret

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şehzade Demir ve Genel Başkan Yardımcısı Faruk Dinç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş'i ziyaret etti.

RTÜK Başkanı Daniş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, toplumsal hassasiyetler ve sorumlu yayıncılığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatı bulduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.