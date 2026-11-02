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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nden Bahaddin'i ağırladı

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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nden Bahaddin'i ağırladı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile görüştü. Partinin sosyal medya açıklamasına göre Yapıcıoğlu, Bahaddin ve beraberindeki heyeti genel merkezde ağırladı.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri Selahaddin Bahaddin ile görüştü.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Sayın Selahaddin Bahaddin ile beraberindeki heyeti Genel Merkezimizde ağırladı" ifadeleri kullandı.

Kaynak: ANKA
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