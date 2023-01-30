HÜDA PAR İstanbul'dan kar yağışı uyarısı: Gerekli çalışmalar baştılmalı

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili yetkilileri uyardı. Yakın tarihte İstanbul'un yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Güvendik, "İstanbul halkı geçen yıl olduğu gibi kaderine terk edilmemeli, gerekli çalışmalar şimdiden başlatılmalı" dedi.

Hava durumu tahminlerine göre yakın tarihte İstanbul'un yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısında bulunan HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı İsa Güvendik, yetkililere çağrıda bulundu.

"İLGİLİ EKİPLER İVEDİLİKLE GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMALIDIR"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Güvendik, "Değerli İstanbullular bildiğiniz gibi kış mevsimine girdik. Meteorolojinin verdiği bilgilere göre yakın tarihte İstanbul'da kar bekleniyor. Biz de şehrimizin yöneticilerini şimdiden uyarıyoruz. İstanbul halkı geçen yıl olduğu gibi kaderine terk edilmemeli, gerekli çalışmalar şimdiden başlatılmalı ve ilgili ekipler ivedilikle gerekli tedbirleri almalıdır." şeklinde konuştu.

"BENZER DURUMLARIN YAŞANMAMASI İÇİN…"

Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzlukları hatırlatan Güvendik, "Geçtiğimiz yıl milyonlarca İstanbullu bir yandan hava koşulları ile mücadele derken, bir yandan da yolda kalan kar küreme araçlarına yardım etmek zorunda kalmıştı. Yine binlerce kişi ya araçlarını yollarda bırakıp yürüyerek evine ulaşmış, ya da araçlarının içinde kendilerine yardım gelmesini beklemişti. Benzer durumların yaşanmaması için hem yerel yönetimler hem de mülki idare amirleri koordinasyon içerisinde çalışmalı ve İstanbul halkının rahat bir kış geçirmesi için tüm hazırlıklar tamamlanmalıdır." İfadelerini kullandı.

"YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanlığı olarak vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Güvendik, "Biz HÜDA PAR olarak beklenen kar yağışı başlamadan uyarımızı yapıyor ve yetkilileri göreve davet ediyoruz." dedi.