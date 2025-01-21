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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Batman Valiliğine Ziyaret Gerçekleştirdi

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Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp ile buluşarak şehrin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarete HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ve İl Başkanı Davut Şahin de katıldı.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman Valiliğine ziyarette bulundu.

Yapıcıoğlu, kentteki ziyaretleri kapsamında Batman Valiliğine giderek, Vali Ekrem Canalp ile makamında görüştü.

Vali Canalp'ten kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Yapıcıoğlu'na, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı ile İl Başkanı Davut Şahin eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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