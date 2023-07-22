HÜDA PAR'daki bıçaklı saldırıda gençlik kolları başkanı öldü

ADANA - Adana'da HÜDA PAR İl Başkanlığına düzenlenen bıçaklı saldırıda Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişkin hayatını.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, HÜDA PAR İl Başkanlığına bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda İl Başkanı Salih Demir ve Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişkin yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Sacit Pişkin hayatını kaybetti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana İl Başkanımız Salih Demir hocamız ve İl Sekreterimiz Sacit Pişkin namaz kıldıkları sırada satırlı saldırıya uğradı. İl sekreteri Sacit kardeşimiz şehid olmuştur. İl başkanımız ise yaralıdır. Bu işi yapan uyuşturucu baronlarından hesap soracak ve peşini bırakmayacağız. Münferit bir olay değildir. Saldırganlar iki kişi. HÜDA PAR'ı hedef gösteren sözde siyasetçi ve gazetecilerin de eli kanımıza bulaşmıştır. Adana'da kirli bir uyuşturucu trafiği vardır. Bu işi azmettirenlerin mutlaka ortaya çıkarılması gerekir."