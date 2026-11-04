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HÜDA PAR, 200 metrekareyi geçmeyen tek konut için emlak vergisi muafiyeti teklif etti

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HÜDA PAR, 200 metrekareyi geçmeyen tek konut için emlak vergisi muafiyeti teklif etti
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HÜDA PAR, brütü 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahiplerinin emlak vergisinden muaf tutulmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Teklif, bu büyüklükteki tek konutu olanların emlak vergisinden tamamen muaf tutulmasını amaçlıyor.

(ANKARA) - HÜDA PAR brütü 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahiplerinin emlak vergisinden muaf tutulmasına yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

HÜDA PAR, brütü 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahiplerinin emlak vergisinden muaf tutulmasına yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Zekeriya Yapıcıoğlu ve Milletvekillerimizin imzasıyla; brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahiplerinin emlak vergisinden tamamen muaf tutulmasına yönelik hazırlanan kanun teklifimiz TBMM Başkanlığına sunuldu."

Kaynak: ANKA
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