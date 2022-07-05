Huawei MatePad Paper, Türkiye'de satışa çıktı!

Bir süredir ABD ambargosu nedeniyle akıllı telefon pazarında zor günler geçiren Huawei, çeşitli alanlardaki büyümesini sürdürüyor. Kısa süre önce Türkiye'de düzenlediği bir etkinlikle ürünlerini dünyaya tanıtan şirket, e-ink tableti MatePad Paper'ı duyurmuştu. Şimdi ise bu ürün, Türkiye'de satışa çıktı. İşte Huawei MatePad Paper fiyatı ve özellikler…

Huawei MatePad Paper fiyatı ne kadar?

Sahip olduğu e-ink teknolojisiyle adeta "kağıttan okuma ve kağıda yazma"deneyimi sunan Huawei MatePad Paper, şirketin online mağazasında 7.999 TL'den satışa çıktı. 10.3 inç ekran boyutuna sahip cihaz, 360 gram ağırlığa ve 1872 x 1404 (227 PPI) çözünürlüğe sahip. Akıllı yenileme desteği ise uygun ışık koşullarına göre, cihazın ekran parklaklığını otomatik olarak optimize ediyor.

Huawei MatePad Paper, sorunsuz bir yazma deneyimi için 4096 basınç seviyesine ve 26ms düşük gecikme süresine sahip, ikinci nesil Huawei M-Pencil ile birlikte geliyor. Kalem ve tablet buluştuğunda kağıda yazı yazma hissi yaşatan ses efektiyle öne çıkıyor.

Otomatik Bluetooth bağlantısı, çift tıklama, manyetik şarj gibi teknik özelliklerinin sıra, belgeye açıklama ekleme, el yazısını dijital metne dönüştürme ve bölünmüş ekran notu gibi özellikleri de elektronik mürekkep deneyimini üst düzeye çıkaran özellikler arasında.

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Gözünüz yorulduğunda MatePad Paper'a geçin

Huawei MatePad Paper, akıllı ofis özellikleri ve Harmony OS'in "Süper Cihaz" özellikleriyle cihazlar arasında da önemli bir geçiş avantajı sağlıyor. Huawei cihazları arasında kesintisiz ara bağlantı sağlayan "Süper Cihaz" özelliği, kullanıcıların PC veya akıllı telefonda bir süre sonra yaşayabilecekleri göz yorgunluğundan kurtulmak için, içeriklerini sorunsuz bir şekilde Huawei MatePad Paper'a aktarmalarını ve işlerine burada devam edebilmelerini sağlıyor.

Kullanıcılar ayrıca Huawei MatePad Paper'ı ikinci bir bilgisayar gibi de kullanabiliyor. MatePad Paper, e-posta veya herhangi bir ek uygulama desteğine ihtiyaç duymadan dosyaların iki cihaz arasında doğrudan sürüklenip bırakılmasına olanak sağlıyor. Güçlü işbirliği işlevleri, cihazlar arasındaki engelleri ortadan kaldırırken, yüksek iş verimliliği de sağlıyor.

Tüm işlevler için üstün performans

Huawei MatePad Paper, güçlü donanımıyla da öne çıkıyor. Cihaz, yüksek performanslı çipiyle gecikme veya takılma problemi olmaksızın sorunsuz bir okuma ve yazma deneyimi sunarken, yüksek pil kapasitesi ile dört haftaya kadar sıra dışı bir bekleme süresi ve yaklaşık 6 günlük kesintisiz kullanım süresi sunuyor. MatePad Paper ayrıca, kullanıcıların veri güvenliğini ve gizliliğini koruyan parmak izi kilidi özelliğine de sahip.

İnce gövdesine rağmen ses kalitesiyle de iddialı olan ürün, güçlü çift hoparlörüyle berrak bir ses performansına imza atıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili belleğe sahip ürün, siyah renk seçeneği ile Huawei online mağazada, 7.999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ayrıntılı bilgi ve ürünü satın almak için;

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