Huawei, HarmonyOS Ekosistemini Genişletiyor

Huawei, HarmonyOS Ekosistemini Genişletiyor
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Huawei, HarmonyOS ekosisteminin 8 milyondan fazla geliştiriciyi kendine çektiğini ve 30.000'den fazla uygulama geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Yeni nesil HarmonyOS 6 beta sürümü ve yapay zeka tabanlı Harmony Agent Framework tanıtıldı.

SHENZHEN, 22 Haziran (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, yerli olarak geliştirilen HarmonyOS ekosisteminin hızla genişleyerek, an itibarıyla 8 milyondan fazla geliştiriciyi kendine çektiğini söyledi. Şirket, cuma günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan kentinde düzenlenen Huawei Geliştirici Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

30.000'den fazla HarmonyOS uygulaması ve meta hizmetinin geliştirilmekte olduğunu ya da güncelleme aldığını belirten Huawei, söz konusu uygulamaların kamu sektörü, sağlık hizmetleri ve endüstriyel uygulamalar gibi yaklaşık 20 sektörü kapsadığını kaydetti. DingTalk ve Feishu gibi 100'den fazla ana akım üretkenlik platformunun HarmonyOS'a uyarlandığı ve yaklaşık 38 milyon işletmeye hizmet verdiği belirtildi.

HarmonyOS uygulamalarının 25 Eylül 2023'te duyurulmasıyla işletim sisteminin bağımsız ekosistem gelişimi de başlamış oldu.

Huawei, konferans sırasında yeni nesil işletim sistemi HarmonyOS 6'nın geliştirici beta sürümünü de duyurdu. Şirket, HarmonyOS ekosistemi için otonom karar verme ve kolektif işbirliği yeteneklerine sahip çığır açan yapay zeka ekosistemi oluşturacak Harmony Agent Framework'ü de piyasaya sürdü.

Çeşitli cihaz ve senaryolar için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemi olan HarmonyOS, yahut Çince adıyla Hongmeng, 2019 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana akıllı telefonlar, tabletler, giyilebilir cihazlar, akıllı ev aletleri ve yeni enerji araçlarında kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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