Huawei, HarmonyOS 5 Cihaz Sayısını 23 Milyona Çıkardı

Güncelleme:
Huawei, HarmonyOS 5 işletim sistemini kullanan cihaz sayısının 23 milyonu geçtiğini açıkladı. Yeni nesil HarmonyOS 6’nın 90'dan fazla birinci parti cihaza yüklendiği duyuruldu. Sistemin akıcılık, gizlilik koruması ve yapay zeka destekli özellikler taşıdığı belirtildi.

SHENZHEN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, şirketin geliştirdiği HarmonyOS 5 işletim sistemini kullanan cihaz sayısının, çarşamba günü itibarıyla 23 milyonu geçtiğini açıkladı.

Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, çarşamba günü şirketin yeni nesil HarmonyOS 6 işletim sisteminin duyurulduğu toplantıda HarmonyOS 6'nın 90'ın üzerinde birinci parti cihaz modeline yüklenmeye başladığını söyledi. Yu, yeni sistemin akıcılık, akıllılık, gizlilik koruması ve cihazlar arası işbirliği alanlarında güncellemeler getirdiğini de sözlerine ekledi.

Sistem, yapay zeka destekli sahteciliği önleme yetenekleri ve yapay zekayla gözetlemeyi önleme teknolojisinin de aralarında bulunduğu gelişkin gizlilik koruması gibi kilit önemde özelliklere sahip.

Huawei'nin, tüm kullanım durumlarına uygun akıllı işletim sistemi HarmonyOS, dünyada ilk üç sırada yer alan mobil işletim sistemlerinden biri haline gelmiş durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
