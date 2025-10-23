Huawei, HarmonyOS 5 Cihaz Sayısını 23 Milyona Çıkardı

SHENZHEN, 23 Ekim (Xinhua) -- Çinli teknoloji devi Huawei, şirketin geliştirdiği HarmonyOS 5 işletim sistemini kullanan cihaz sayısının, çarşamba günü itibarıyla 23 milyonu geçtiğini açıkladı.

Huawei İcra Direktörü Yu Chengdong, çarşamba günü şirketin yeni nesil HarmonyOS 6 işletim sisteminin duyurulduğu toplantıda HarmonyOS 6'nın 90'ın üzerinde birinci parti cihaz modeline yüklenmeye başladığını söyledi. Yu, yeni sistemin akıcılık, akıllılık, gizlilik koruması ve cihazlar arası işbirliği alanlarında güncellemeler getirdiğini de sözlerine ekledi.

Sistem, yapay zeka destekli sahteciliği önleme yetenekleri ve yapay zekayla gözetlemeyi önleme teknolojisinin de aralarında bulunduğu gelişkin gizlilik koruması gibi kilit önemde özelliklere sahip.

Huawei'nin, tüm kullanım durumlarına uygun akıllı işletim sistemi HarmonyOS, dünyada ilk üç sırada yer alan mobil işletim sistemlerinden biri haline gelmiş durumda.