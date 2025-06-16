HSK Yeni Başkanlarını Seçti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) toplantısında yeni başkan ve üyelerin seçildiğini duyurdu. HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığına ise Fuzuli Aydoğdu getirildi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) toplantısı sonucunda, HSK Birinci Daire Başkanlığına Turan Kuloğlu'nun, HSK İkinci Daire Başkanlığına ve HSK Başkanvekilliğine de Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini açıkladı.

HSK Genel Kurulu, görev süresi dolan üyelerin yerine yapılan seçimlerin ardından yeni üyelerin katılımıyla toplandı. Toplantıda, HSK Birinci ve İkinci Daire üyelikleri ile başkanlık seçimleri yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonucuna göre, HSK Birinci Daire üyeliklerine Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ve Turan Kuloğlu'nun, İkinci Daire üyeliklerine ise Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Fuzuli Aydoğdu, Serdar Ateş ve Seyfi Han seçildiğini bildirdi.

Ayrıca, HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığı ve HSK Başkanvekilliği'ne ise Fuzuli Aydoğdu'nun getirildiğini kaydeden Bakan Tunç, yeni seçilen üye ve başkanlara görevlerinde başarılar diledi. Tunç, "Yargı teşkilatımız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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