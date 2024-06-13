Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi ederek bölge savcısı oldu

Hakimler Ve Savcılar Kurulu, adli ve idari yargıda yaz kararnamesini açıkladı. Adli yargıda hakimler kararnamesi açıklandı. Buna göre 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere toplam 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı. Atamalarda dikkat çeken isimler oldu.

BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNDEN BÖLGE SAVCILIĞINA ATANDI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürütürken el çektirilerek görevden alınan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Bunun yanında İzmir Adliyesi'nde bulunan 'dinlenme odası'nda cephaneliğini sergilediği fotoğraflarla gündem olan Oktay Tabur İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinden alınarak tenzili rütbe ile Karşıyaka Hakimliği'ne atandı.

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan 12 Eylül davası savcılarından olan Bilal Gündüz Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na getirildi.

NE OLMUŞTU?

Savcı Durdu Özer'in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklanmıştı.

Soruşturmanın kritik bir aşamaya geldiği sırada Temmuz 2023'te Adli Tatil'e girilmesi gerekçesiyle dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alınarak Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Adli Tatil'in sona ermesinin ardından Eylül 2023'te soruşturma Durdu Özer'den alınmıştı.