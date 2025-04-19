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HSK, Yargı Çevrelerinde Değişikliğe Gitti

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bartın ve Zonguldak illerinin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine karar verdi.

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Ankara ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişikliğe gitti. Karara göre, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün, Ankara ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesi teklifi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunda görüşüldü. Karar Resmi Gazete'de yayılmandı.

HSK Genel Kurulunca, Bartın ve Zonguldak illerinin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi ile; Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek aynen devam ettirilmesine karar verildi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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