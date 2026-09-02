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HSK Üyesi Sait Özdemir Yüksekova Adliyesi'ni Ziyaret Etti

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Sait Özdemir, Yüksekova Adliyesi'ni ziyaret ederek hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Sait Özdemir, Yüksekova Adliyesi'ni ziyaret ederek hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla bir araya geldi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek tarafından karşılanan Özdemir, adliyede incelemelerde bulundu.

Hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla görüşen Özdemir, meslektaşlarının talep, öneri ve değerlendirmelerini dinledi.

Özdemir, görüşmelerde yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi ve uyuşmazlıkların makul sürede sonuçlandırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu, adli teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başsavcı Temizyürek, ziyaretin Yüksekova yargı teşkilatı açısından önem taşıdığını belirterek Özdemir'e ziyareti ve meslektaşlara gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yeni adli yılda Yüksekova'nın kendine özgü koşulları içerisinde hukukun üstünlüğünü esas alarak vatandaşlara adil, etkin ve erişilebilir yargı hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade eden Temizyürek, Özdemir'e yöreye özgü el işlemeli kilim hediye etti.

Kaynak: AA
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