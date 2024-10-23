HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı: Yemekhane Personeli Tutuklandı

ANKARA'da dün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) otoparkında HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan yemekhane personeli Berat Çingay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mevlana Bulvarı'ndaki HSK binasında meydana geldi. HSK'da yemekhane personeli olarak görev yapan Berat Çingay, HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında ensesinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Aslan, ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli Çingay ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çingay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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HSK müfettişi Mehmet Aslan ve Berat Çingay'ın 2020 yılında Elazığ'ın Keban ilçesinde görev yaptığı öğrenildi. Mehmet Aslan'ın o dönem Keban Adliyesi'nde başsavcı olarak görev yaptığı, kendisini yaralayan yemekhane personeli Berat Çingay'ın ise aynı dönemde orada mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi. Berat Çingay'ın Keban Adliyesi'nde çalıştığı dönemde disiplin soruşturması geçirdiği ve ardından işinden istifa ettiği, olaydan dönemin başsavcısı Mehmet Aslan'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.