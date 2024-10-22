Üye Girişi
Haberler

HSK Müfettişi Bıçakla Yaralandı

HSK Müfettişi Bıçakla Yaralandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Berat C. isimli şahıs, HSK'da çalıştığı sırada iş akdi sonlandırıldıktan sonra HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı otoparkta bıçakla yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı, müfettişin durumu ise stabil.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yemekhanesinde çalışırken iş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı bina otoparkında bıçakla yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Mevlana Bulvarı üzerindeki HSK binasında meydana geldi. İş akdi sonlandırılan Berat C., HSK müfettişi Mehmet Aslan'ı takip ederek bina otoparkında boğazından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Aslan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Mehmet Aslan Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman, nerede yakalandı? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! E devlet'ten partiden nasıl istifa edilir? Siyasi Parti istifa sorgulama ekranı 2024! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! 28 Ekim okullar yarım gün mü 2024? Monaco Kızılyıldız CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Monaco Kızılyıldız maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Enneagram nedir? Milan Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Milan Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.