HSK, İnan Kıraç Hakkında İnceleme Başlattı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, iş insanı İnan Kıraç'a yönelik evlilik iptali davası ve vesayet kararlarına dair iddiaları incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Süreç, Adalet Bakanı'nın izniyle başlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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