Hsk, Hakim Serkan Tüzün İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), dün gece eşi İlksen Tüzün’ü (32) öldürmesinin ardından yaşamına son veren Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı hakim Serkan Tüzün (32) için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Sayın Serkan Tüzün’ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız” denildi.

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), dün gece eşi İlksen Tüzün'ü (32) öldürmesinin ardından yaşamına son veren Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı hakim Serkan Tüzün (32) için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

HSK, dün gece saatlerinde Ankara Etimesgut'ta kaldığı lojmanda eşini öldüren ve ardından kendi yaşamına da son veren hakim Serkan Tüzün için resmi internet sayfasında taziye mesajı yayınladı. HSK mesajı şöyle:

"Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Serkan Tüzün'ün vefat ettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

SERKAN TÜZÜN KİMDİR?

Alperen Ocakları'nın eski Genel Başkanı olan Serkan Tüzün, hakimliğe geçti. Adalet Bakanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapmış olan Serkan Tüzün, son yapılan görevlendirmeyle Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak atanmıştı.