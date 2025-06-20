HSK Eski Üyeleri Yargıtay ve Danıştay'a Seçildi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım'ı Yargıtay'a, Halil Koç'u ise Danıştay'a üye olarak atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) aldığı karar ile Kurul'un eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay'a, Halil Koç ise Danıştay'a üye olarak seçildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK tarafından alınan karar ile Kurul'un eski üyelerinden bazılarının yüksek yargı organlarına seçilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, HSK eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım, Yargıtay üyeliğine seçildi. Aynı kararda, HSK eski üyesi Halil Koç ise Danıştay üyeliğine seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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