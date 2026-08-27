HSK Başmüfettişinin Kızı Sena Aydın Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden HSK Başmüfettişi Memduh Aydın'ın kızı Sena Aydın, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene aile, HSK üyeleri ve bürokratlar katıldı.
Başkentte meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişi Memduh Aydın'ın kızı Sena Aydın son yolculuğuna uğurlandı.
Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan cenaze namazına, Aydın'ın ailesi, yakınları, HSK üyeleri, siyasiler, bürokratlar katıldı.
Törende baba Memduh Aydın ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze namazının ardından Sena Aydın'ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ankara'da dün meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu Sena Aydın hayatını kaybetmişti.