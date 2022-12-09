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HSK atamaları Resmi Gazete'de: 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

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HAKİMLER ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HAKİMLER ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 255, idari yargıda ise 27 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 282 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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