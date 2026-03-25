İşgal altındaki Batı Şeria'daki Hristiyanlar da İsraillilerin saldırılarından nasibini alıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Hristiyanların yaşadığı Tıbe kasabası, İsrailli fanatiklerin saldırılarıyla karşı karşıya. Kasaba halkı, tarım arazilerine el konulması ve şiddet tehdidiyle varoluş mücadelesi veriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Hristiyanların yaşadığı Tıbe kasabası, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

Ramallah'ın doğusunda, sadece Hristiyan nüfusun yaşadığı ve Hristiyan inancında Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önce sığındığına inanılan Tıbe kasabasına yönelik saldırılar, fanatik İsraillilerin din ayrımı yapmadan tüm Filistinlilere saldırdığını gösteriyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudi yerleşimleriyle çevrili olan kasabaya sürekli saldırılar düzenliyor, tarım arazilerine el koyuyor, hayvanlarını bu arazilerde otlatıyor ve böylece kasaba halkını göçe zorluyor.

Tıbe'de yaşayan Filistinliler ise İsraillilerin silah ve sopalarla düzenledikleri saldırılar karşısında her gün yeniden varoluş mücadelesi veriyor.

İsrailliler, din ayrımı yapmadan herkesi hedef alıyor

Tıbe Belediye Başkan Vekili Haldun Hanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı Hristiyanlardan oluşan 1500 kişilik nüfusuyla Tıbe kasabasının İsraillilerin yoğun saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

İsraillilerin Müslüman-Hristiyan ayrımı yapmadan saldırdığını kaydeden Hanna, "Herkes hedef tahtasında. Radikal sağ, İsraillilere istediklerini yapmaları için yeşil ışık yakıyor." dedi.

Kasabanın Ağvar'a (ılıman iklimiyle yılın her dönemi tarım yapılabilen Ürdün Vadisi) yakın olması nedeniyle saldırılara daha açık hale geldiğine işaret eden Hanna, "4 yıldır 5 dönümlük bir araziye erişimimiz engelleniyor. İsrailliler, yaklaşık 6 dönümlük açık bir araziyi de hayvanlarını otlatmak için kullanıyor. Ayrıca Filistinlilerin evlerine saldırıyor, mallarını çalıyor ve hatta fabrikalara el koyuyorlar." diye konuştu.

İsraillilerin bu saldırılarla, toprakları "halksızlaştırmayı" amaçladığını ama bunu başaramayacaklarını söyleyen Hanna, "Ya burada onurumuzla yaşarız ya da ölürüz ama burayı terk etmeyiz." ifadesini kullandı.

Büyük emek verdikleri topraklarda kalmaya kararlılar

Eski Belediye Başkanı Süleyman Huri ise 2023'ten bu yana yaşadıkları ihlaller ve uğradıkları saldırılara ilişkin şunları kaydetti:

"7 Ekim'den bu yana zeytin hasadı yapmamız engelleniyor. İsrailliler tarafından darbediliyoruz ve ekipmanlarımız çalınıyor. Çocuklarımın aracı bile çalındı."

Yıllarca emek verdiğim badem ağaçlarıyla dolu bir arazim var ama İsrailliler bu ağaçları söktü ve inşa ettikleri kaçak yerleşimlere nakletti. Birkaç gün önce yine arazime saldırdılar. Hayvanlarını üzüm bağında otlattılar. Biraz önce de buradaydılar."

Huri, saldırılara rağmen toprağa olan bağlılığını "Toprak bizim için çok değerli. Ona çok emek verdik, eğer bu toprakları İsrailliler ele geçirirse hiçbir şeyimiz kalmaz." diyerek anlattı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
