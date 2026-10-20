HRF, Gazze'de çocuğun ölümünde iddia edilen İsrailli komutan için ABD'ye başvurdu

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Hind Rajab Vakfı (HRF), 2024 yılında Gazze'de 5 yaşındaki Hind Rajab'ın öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu iddia ettiği İsrailli bir komutanın tutuklanıp yargılanması için ABD Adalet Bakanlığına başvurdu.

Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı, halen ABD'de olduğu belirtilen Sean Glass adlı İsrailli komutanın tutuklanması için çağrı yaptı.

HRF, yaptığı açıklamada, Rajab'ın öldürülmesinde rol oynadığını belirttiği Glass'ın ABD'de serbestçe dolaştığını ve ABD Adalet Bakanlığının "savaş suçları" kapsamında harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

HRF, Rajab'ın içinde bulunduğu araca ateş emrini veren kişinin büyük olasılıkla Glass olduğunu ve buna ilişkin birçok delil bulunduğunu belirterek İsrailli komutanın tutuklanarak yargılanması gerektiğini vurguladı.

HRF'nin dava sorumlusu Natacha Bracq, "Bu dosyadaki kanıtlar çok ağır ve kapsamlı. ABD Adalet Bakanlığından derhal bir soruşturma açmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rashida Tlaib'den çağrı

Öte yandan ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Demokrat Rashida Tlaib de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Tlaib, "Soykırım Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmeleri'ne taraf olan hükümetimiz, bu savaş suçları ve soykırım eylemleri nedeniyle onu tutuklamak ve soruşturmakla yükümlüdür." değerlendirmesini yaptı.

5 yaşındaki Hind Rajab, 29 Ocak 2024'te Gazze'de ailesiyle birlikte bulunduğu aracın İsrail güçleri tarafından ateş altına alınması sonucu hayatını kaybetmişti.

Aracın taranması ve yardımına giden Filistin Kızılayı ambulansının da hedef alınması sonucu Hind ile birlikte araçtaki akrabaları ve 2 sağlık görevlisi yaşamını yitirmiş, cesetleri ancak 12 gün sonra bulunabilmişti.

Kaynak: AA