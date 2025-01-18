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Hrant Dink'in 18. Ölüm Yıl Dönümünde TGC'den Adalet Çağrısı

Hrant Dink'in 18. Ölüm Yıl Dönümünde TGC'den Adalet Çağrısı
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Hrant Dink'in katledilişinin 18. yıl dönümünde adaletin sağlanması gerektiğini ve gazeteci cinayetlerine dikkat çekti.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazeteci yazar Hrant Dink'in katledilişinin 18. yıl dönümü dolayısıyla "Uzun yıllar Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için uğraş veren Hrant Dink'i hiç unutmuyoruz. Hrant Dink'in katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını beklemeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

TGC Yönetim Kurulu, İstanbul'un Şişli ilçesinde 19 Ocak 2007 tarihinde tetikçi Ogün Samast tarafından Agos Gazetesi önünde katledilen gazeteci yazar Hrant Dink'in 18. ölüm yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazeteci cinayetlerini azmettirenlerin, tetikçilerinin ortaya çıkarılamadığı bir ülkede yaşıyoruz" ifadelerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"Düşündükleri ve yazdıkları nedeniyle gazetecilerin yargılanmasının, gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının olağan hale geldiği bir ortamda basın özgürlüğünden söz edemiyoruz. Agos Gazetesi'nin kurucularından gazeteci-yazar Hrant Dink'in hain bir saldırı sonucu öldürülmesinin 18. yılındayız. Evrensel barışı savunan Hrant Dink'i iki ülke halklarının kardeşlik içinde yaşaması uğruna verdiği mücadeleyle hatırlıyoruz.

Uzun yıllar Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi için uğraş veren Hrant Dink'i hiç unutmuyoruz. Hrant Dink'in katilleri ve azmettiricileri için açılan davalarda adaletin yerini bulmasını beklemeye devam ediyoruz. Barışı savunan, insan odaklı gazetecilik yapan meslektaşlarımızın bundan sonra böyle hain saldırılara uğramamasını umut ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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