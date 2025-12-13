Haberler

"Hotline Beijing" Belgeseli İstanbul'da Tanıtıldı

Güncelleme:
Çin Medya Grubu'na ait belgesel, Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen gala ile izleyiciye sunuldu. 'Halkın Şikayetlerine Hızlı Yanıt' sistemi üzerinden kamu ile vatandaş ilişkisini somut örneklerle anlatan belgesel, 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında gösterildi.

(İSTANBUL) - Çin Medya Grubu'na bağlı Çin Merkez Haber ve Belgesel Film Stüdyosu tarafından hazırlanan "Hotline Beijing" belgeseli, Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen gala gösterimiyle tanıtıldı. Belgesel, Pekin'de uygulanan "Halkın Şikayetlerine Hızlı Yanıt" sistemi üzerinden kamu ile vatandaş arasındaki ilişkiyi somut örneklerle anlatıyor.

CGTN Türk'ün ev sahipliğinde Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen "Hotline Beijing" galası, 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluştu. CGTN Türk'ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz ve çok sayıda davetli katıldı.

Belgesel, tek bir çağrı hattının büyük bir kentin yönetim biçimini nasıl dönüştürdüğünü, gerçek sahneler ve tanık anlatımlarıyla ortaya koyuyor. Yapım, "Halkın Şikayetlerine Hızlı Yanıt" reformunun yenilikçi yönlerini ele alarak, günlük yaşamla doğrudan bağ kuran, canlı ve insan odaklı hikayeler sunuyor. Böylece bir yardım hattının kent yönetiminde kapsamlı bir değişim sürecini nasıl tetiklediğini etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor.

Uluslararası arenada da dikkat çeken belgesel, 2. Altın Panda Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'nü alırken, 4. Çin Belgesel Film Festivali'nde 'Özel Tavsiye Edilen Yapım' seçildi ve 38. Çin Altın Horoz Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel/Bilim ve Eğitim Filmi' kategorisinde aday gösterildi.

500

