Üye Girişi
Haberler

Hoşap Kalesi'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde tarihi dokusunun korunması amacıyla başlatılan restorasyon çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle sürdürülüyor. Vali Ozan Balcı, kalenin tahrip olan bölümlerinin yeniden ayağa kaldırılacağını ve restorasyonun tamamlanmasının ardından kalenin ziyarete açılacağını belirtti.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Hoşap Kalesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Valiliğin sosyal medyasında paylaşılan bilgiye göre, Van-Hakkari kara yolunda bulunan ve sarp kayalıklara inşa edilen Hoşap Kalesi'nin tarihi dokusunun korunması ve ihtişamının öne çıkarılması amacıyla restorasyon başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sürdürülen restorasyon çalışmalarında, geçmişi Urartular dönemine kadar uzanan ve Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle bugüne ulaşan kalenin tahrip olan bölümleri yeniden ayağa kaldırıldı.

Vali Ozan Balcı, beraberindeki Vali Yardımcısı Musa Göktaş ve Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem ile kaleyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin'den bilgi aldı.

Vali Balcı, tarihi ve kültürel değerlere hassasiyetle sahip çıkarak restorasyonlarını yaptıklarını söyledi.

Kültürel ve tarihi zenginliklerle dolu bir şehre sahip olduklarını belirten Balcı, "Tarihi ve kültürel varlıklarımıza hem sahip çıkıyoruz hem restorasyonlarını yaptırarak gelecek kuşaklara miras olarak bırakmaya çalışıyoruz. Hoşap Kalesi de bu zenginliklerimizden biri. Valilik olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle restorasyonunu yapıyoruz. Çalışmalar tamamladıktan sonra ziyarete açılacak." dedi.

Kalenin görülmeye değer kıymetli bir eser olduğunu ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Buranın dışında Akdamar Adası'ndaki eksikliklerimizi gideriyoruz. Erciş ilçemizde Karakoyunlular döneminden kalma tarihi kümbetin restorasyonunu yaptırıyoruz. Van Kalesi'nin aydınlatmasını yaptık. Hepsinden önemlisi de Eski Van Şehrini ayağa kaldırma çalışmamız var. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle 'Geleceğe Miras Programı' çerçevesinde 750 yıllık Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami, Eski Van Şehri içerisinde Tarihi Han, Miri Ambarı restore ediliyor. Çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolları yapılıyor. Böylece kültürümüze, tarihimize anlamlı ve önemli katkılar sağlamış olacağız. Van'ımızı doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle seviyoruz. Bu kültürel ve tarihi varlıklarımızı hassasiyetle, dikkatle, özenle koruyup gelecek kuşaklara bırakacağız. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine bakın

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.