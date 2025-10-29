Haberler

Hortum Evlerimizi Savurarak Dağa Atmış

Güncelleme:
Ankara'nın Ayaş ilçesinde meydana gelen fırtına, konteyner evlerin devrilmesine ve bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Komşuları, hortumun evleri nasıl savurduğunu anlattı.

'HORTUM EVLERİMİZİ SAVURARAK DAĞA ATMIŞ'

Ankara'nın Ayaş ilçesinde fırtınada devrilen konteyner evin altında kalarak hayatını kaybeden Üçler Kılıç'ın komşusu Akın Yurtseven, kendi evinin de Kılıç'ın evinin yanında olduğunu söyleyerek, "Üçler Bey, dün öğleden sonra tahminen tatil olduğundan dolayı buraya geldi. Saat 15.40 civarında kızı, bahçede evi olanların bulunduğu WhatsApp grubuna mesaj atmış. Mesajda 'Burada afet var, babamın durumu çok kötü, kim yakınsa yetişsin' demiş. O sırada en yakın olan kişi hemen buraya geldi. Ben bugün geldiğimde rüzgarın konteyneri karşı tarafa kadar attığını gördüm. Hortum vurdukça buraları dağıtmış, herkesin evi gitti. Üçler ağabey, o sırada kendi ev işleriyle uğraşıyormuş. Komşumun evinin arkasında da benim ev vardı. Hortum evlerimizi savura savura karşı dağa atmış. Hortum çıktıktan sonra komşum devrilerek sürüklenmiş ve maalesef kısa süre sonra vefat etmiş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
