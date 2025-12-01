Hopa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Artvin'in Hopa ilçesinde dün başlayan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yoldere ve Başoba köyleri arasında çıkan örtü yangınının yaklaşık 5 hektarda etkili olduğu belirtildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde, 135 personel ve 32 aracın katıldığı çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, Artvin ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü personelince soğutma çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.