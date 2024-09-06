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Hopa'da heyelan: Yamaçtan kopan kayalar TIR'ların üzerine düştü

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Artvin'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar, park halindeki 2 TIR'ın üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı heyelanda TIR'larda hasar oluştu.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde yamaçtan kopan kayalar, park halindeki 2 TIR'ın üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanın olmadığı heyelanda TIR'larda hasar oluştu.

İlçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu güzergahında Esenkıyı TIR Parkı'nın yakınındaki yamaçta sabah saatlerinde heyelan oldu. Dik yamaçtan kopan dev kayalar, park halindeki 2 TIR'ın üzerine düştü. İçinde kimsenin bulunmadığı TIR'larda hasar oluştu. Heyelan sonrası park halindeki diğer araçlar, güvenli bölgeye çekildi. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede, karayolları görevlileri kaya parçaları ve zarar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.Heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

İlçede aynı güzergahta 2 yıl önce meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayaların altında kalan park halindeki TIR'ın Azerbaycan uyruklu şoförü Şahmar Kerimov (38) hayatını kaybetmişti.

HABER KAMERA: Nurbay USTA/HOPA (Artvin)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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