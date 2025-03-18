Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP'li Hopa Belediyesi ilginç bir harekete imza attı. İmamoğlu'nun diplomasının resmi, belediye binasına asıldı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada İstanbul Üniversitesi kararını verdi. Üniversite, İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASINI BELEDİYE BİNASINA ASTILAR
Kararın ardından CHP'li Hopa Belediyesi ilginç bir harekete imza attı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının resmi belediye binasına asıldı.
Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"