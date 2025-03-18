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Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinin ardından CHP'li Hopa Belediyesi ilginç bir harekete imza attı. İmamoğlu'nun diplomasının resmi, belediye binasına asıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada İstanbul Üniversitesi kararını verdi. Üniversite, İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASINI BELEDİYE BİNASINA ASTILAR

Kararın ardından CHP'li Hopa Belediyesi ilginç bir harekete imza attı. İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasının resmi belediye binasına asıldı.

Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"

Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı

Hopa Belediyesi, İmamoğlu'nun iptal edilen diplomasını belediye binasına astı
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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İşte İmamoğlu'nun iptal edilen diploması
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıdeniz merdan:

ya ne biçim adamsınız, hukuki olarak sıkıntı varmı diye bakın sonra sahiplenin. kafanız yok mu? adam alenen incelendiğinde ifşa edildi. kendisi de tek bir cümle edemiyor. siz sahip çıkıyorsunuz.

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Haber YorumlarıSerkan kılıç :

Hayret edilecek şey.. hukuksal olarak açık hile yapılmış hala savunuyorlar...inanılır gibi degil

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Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

çok kral hareket inşallah tüm CHP belediyeleri aynısını yapar

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Haber Yorumlarıyavuz selim:

HOPLAMA DUR LAN

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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

sahte diploma sunma ekrem üniversite ye gittin 1 ci seneden terk ettin bitiremeden arkadaşalrın olabilir ama sen ünşversiteyi bitirmedin brn bizzat senin okuduğun okulda hatırllıorum o diğloöa uyduruk kandırma kendini imamoğlu

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Haber Yorumlarıfikret ipek:

bu chp zihniyeti ni zıttın sene anlamak zor.bu nasıl bir parti.ülke bunlara teslim edilirse bu günleri de ararız.chp her konuda patır patır dökülür.şimdi diyeceklerki imamoğlunu engellemek için yapılıyor.bana göre imamoğlu ülkeyi yönetecek liyakat yok.medya olmasa ismini kimse bilmez

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Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Bu CHP değilmi kurtuluş savaşına yerdım için gönderilen paraları iade etmeyip kendisine banka kuran, hırsızlık bunların ata sporu..

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Haber Yorumlarıyavuz selim:

AFERİN uTKU BABAN VİTAMİNİ VERMİŞ VALLAHİ. HELAL SANA BAŞKANIM :)

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Haber YorumlarıTim Cahill:

Büyük Başkannnnn

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Haber YorumlarıHOZKAN:

Aferin, sahte diplomaya sahip çıkmaya bak.Size göre her şey mübah değilmi. Allah sizin zihniyetinizden ülkemizi ve tüm dünyayı korusun..

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