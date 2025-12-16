Haberler

Çin'in Hong Kong Bölgesi: Jimmy Lai Hakkındaki Mahkeme Kararı Yasalara ve Delillere Göre Verildi

Güncelleme:
Hong Kong yönetimi sözcüsü, Jimmy Lai hakkında verilen mahkeme kararının sağlam temellere dayandığını belirterek, kararın siyasi bir müdahaleden etkilenmediğini vurguladı. Lai, ulusal güvenlik ihlalleri nedeniyle suçlu bulunmuştu.

HONG KONG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi sözcüsü, Jimmy Lai hakkında ulusal güvenlik davasında verilen kararın sağlam temellere dayandığını ve yerinde olduğunu belirterek, sonucun, mahkemenin yasa ve delillere sıkı sıkıya riayet ettiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Sözcü, pazartesi günü çevrimiçi yaptığı açıklamada, Lai'nin siyasi görüş veya inançları nedeniyle mahkum edilmediğini ve suçlu olduğu yönündeki kararın herhangi bir müdahale veya siyasi mülahazadan etkilenmediğini mahkemenin açıkça belirttiğini ifade etti.

Hong Kong bölgesinde Çin karşıtı ayaklanmaları kışkırtmakla suçlanan Lai, dış güçlerle gizlice işbirliği yapmak ve halkı isyana teşvik edici materyaller yayımlamak üzere komplo kurmaktan suçlu bulunmuştu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee de kanunun adaletini tam olarak yansıtan kararın, Hong Kong'un temel değerlerini koruduğunu söyledi.

Lee, yasanın hiç kimsenin insan hakları, demokrasi veya özgürlük adı altında kendi ülkesi veya yurttaşlarına açıkça zarar vermesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin ulusal güvenliği koruma sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Lee, ulusal güvenliği tehlikeye atan davranış ve faaliyetlerle kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Sözcü, ABD öncülüğündeki Batılı güçler başta olmak üzere çeşitli kesimlerin Lai'nin davasına yönelik karalama ve müdahale girişimlerinde bulunduğunu dile getirdi.

Gizli amaçları olan bazı kişilerin, davadaki suç eylemlerini basın özgürlüğüyle karıştırmaya çalıştıklarını söyleyen sözcü, Hong Kong halkının, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Temel Yasası ve Hong Kong Haklar Bildirgesi Yönetmeliği ile korunan basın ve ifade özgürlüğünden yararlandığını belirtti.

Sözcü, "Lai'nin davasının basın özgürlüğüyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sanıklar yıllardır haberciliği, ülkeye ve Hong Kong'a zarar veren faaliyetlerde bulunmak için bir paravan olarak kullanmıştır" dedi.

Sözcü, Lai'nin gözaltında kaldığı süre boyunca kapsamlı tıbbi bakım aldığını ve isteği doğrultusunda dini hizmetlerden yararlandığını belirtti.

Bölgenin hala ulusal güvenlik riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirten sözcü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Hong Kong'daki ulusal güvenlik yasası ve Ulusal Güvenliği Koruma Yönetmeliği'nin sağlam koruması altında ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
