Çin'in Hong Kong Bölgesi: Suudi Arabistan ile İşbirliğini İlerletmek İçin Büyük Potansiyele Sahibiz

HONG KONG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee, uluslararası bir inovasyon ve teknoloji merkezi olma hamlesine hız veren Hong Kong'un, Suudi Arabistan ile ortaklığını derinleştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Lee perşembe günü uluslararası teknoloji fuarı LEAP East vesilesiyle Hong Kong'da bulunan Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdullah el-Swaha ile bir araya geldi.

Bu yıl ilk kez Ortadoğu dışında düzenlenen etkinlikte, 30 ülke ve bölgeden 340'tan fazla konuşmacı ile 450 katılımcı Hong Kong'un ev sahipliğinde bir araya geldi.

Etkinliğe ev sahipliği yapmanın, Hong Kong ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinden doğan sinerjiyi ortaya koyduğunu belirten Lee, bunun Suudi Arabistan hükümetinin Hong Kong'un "süper bağlayıcı" ve "süper değer katıcı" rolüne verdiği önemi yansıttığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın son yıllarda Ortadoğu'da inovasyon ve teknoloji gelişiminin önde gelen itici gücü haline geldiğini vurgulayan Lee, Suudi Arabistanlı şirketlerin ve inovasyon ve teknoloji yeteneklerinin, Hong Kong'un Asya ile olan güçlü bağından yararlanarak daha derin bir merkezler arası işbirliği modeli inşa etmesinden memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua