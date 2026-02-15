Albüm: Hong Kong'da Çin Yeni Yılı Dolayısıyla Işıklı Drone Gösterisi Düzenlendi
Çin Yeni Yılı kutlamaları kapsamında Hong Kong'da insansız hava araçlarıyla yapılan büyüleyici ışık gösterisi, at figürleri ve yeni yıl dilekleri ile renklendi. Katılımcılar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte bu özel anların fotoğraflarını çekti.
HONG KONG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'da, Çin Yeni Yılı kapsamında insansız hava araçlarıyla at figürleri ve yeni yıl dileklerinin oluşturulduğu bir ışık gösterisi düzenlendi.
İnsanlar büyüleyici gösteri sırasında fotoğraflar çekerek yaklaşan Çin Yeni Yılı'nı (At Yılı) aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel