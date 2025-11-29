Hong Kong'da Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Anma Töreni Düzenlendi

HONG KONG, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesinde çıkan yangında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törene Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee ile üst düzey yönetim yetkilileri ve memurlar katıldı.

Anma töreni cumartesi günü sabah saat 08.00'de başladı. Çin ulusal bayrağı ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi bayrağı yarıya indirilirken, törene katılan tüm yetkililer üç dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Merkezi Halk Yönetimi İrtibat Bürosu, Merkezi Halk Yönetimi Ulusal Güvenlik Koruma Bürosu, Çin Dışişleri Bakanlığı Komiseri Ofisi ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu da cumartesi sabahı saygı duruşunda bulunarak bayrakları yarıya indirdi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimden yapılan açıklamaya göre tüm yönetim binalarında ve tesislerinde asılı olan ulusal bayraklar ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi bayrakları cumartesiden pazartesiye kadar yarıya indirilecek. Bu süre zarfında, yönetim yetkilileri gerekli olmayan kamu etkinliklerine katılmayacak.

Yönetimin düzenlediği veya finanse ettiği tüm eğlence ve kutlama etkinlikleri uygun şekilde iptal edilecek veya ertelenecek.

Yas süresi boyunca yönetim, şehrin 18 bölgesinin tamamında taziye noktaları kuracak ve halkın taziye defterlerini imzalayarak kurbanları anmasına olanak sağlayacak.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin verilerine göre çarşamba öğleden sonra Wang Fuk Court sitesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı cuma günü itibarıyla 128'e yükseldi.