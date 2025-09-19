Hong Kong'da İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bomba Bulundu, 6000 Kişi Tahliye Edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde bir inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış haldeki bir bombanın bulunması üzerinde çevrede yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaşın tahliyesine karar verildi.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'un Eastern District ilçesindeki Quarry Bay semtinde, Pan Hoi Caddesi'ndeki bir inşaat alanında öğle saatlerinde patlamamış halde eski bir bomba bulundu.

Bombanın patlama riski nedeniyle imha çalışmalarına başlanılmadan önce çevredeki 18 binada yaşayan yaklaşık 6 bin vatandaşın yerel saatle 23.00'e kadar evlerini ve ofislerini terk ederek bölgeden uzaklaşmaları istendi.

1,5 metre uzunluğunda yaklaşık 45 kilo ağırlığındaki bombanın İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, ABD ordusuna ait patlamamış bir hava bombası olduğu belirtildi.

Eastern District Polis Başmüfettişi Andy Chan, "Bombanın işler durumda ve son derece tehlikeli olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple yerinde imha etmeye karar verdik. Bombayı yerinden kaldırmak yüksek riski olduğunda tahliye planını uygulamak zorunda kaldık." dedi.

Chan, tahliyenin tamamlanması ve çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha ekiplerinin gece 02.00'de imha çalışmalarına başlayacağını, bombanın 12 saat içinde etkisiz hale getirilmesini umduklarını kaydetti.

Hong Kong'da 2018'de Sha Tin ve Central semtleri arasında raylı sistem inşaatında aynı tipte bir bomba patlamamış halde bulunmuştu.