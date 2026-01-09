Haberler

Honduras'ta Kongre önünde patlayıcı maddeyle saldırılan milletvekili yaralandı

Güncelleme:
Honduras'ta, Ulusal Parti üyesi milletvekili Gladys Aurora Lopez, Kongre binası önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı iktidardaki LIBRE partisinin üstlendiği ifade ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta seçilmiş Devlet Başkanı Nasry Asfura'nın partisinden milletvekili Gladys Aurora Lopez, Kongre binası önünde patlayıcı maddeyle yapılan saldırı sonucu yaralandı.

Ulusal Parti üyesi Lopez, dün öğleden sonra başkent Tegucigalpa'daki Ulusal Kongre'ye girmek üzereyken saldırıya uğradı.

Patlayıcı madde sırtına isabet eden Lopez'in ağır yaralandığı açıklandı.

Ulusal Partinin Kongre'deki Grup Başkanı Tomas Zambrano, saldırıdan iktidardaki Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisini (LIBRE) sorumlu tuttu.

Saldırının, milletvekillerinin, LIBRE'nin devlet başkanı seçimindeki oyların yeniden sayılmasına ilişkin önerisini görüşmek üzere toplandığı sırada yapılması dikkati çekti.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, patlayıcının bina dışından atıldığı görülürken, saldırganların 2 kişi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 2 saldırgana yönelik de yakalama emri çıkarıldı.

Ulusal Seçim Konseyi (CNE), Ulusal Partinin muhafazakar adayı Nasry Asfura'nın oyların yüzde 40,26'sını elde ederek zafere ulaştığını açıklamıştı.

