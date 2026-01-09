Haberler

Honduras'ta Muhalefet Milletvekili Kongre Binası Önünde Patlayıcı Silahla Saldırıya Uğradı

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da, ABD'ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Parti'nin milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binası önünde el yapımı bir patlayıcıyla yaralandı. Saldırı, muhalefet destekçileri ile iktidar yanlıları arasında yaşanan çatışmalar sırasında gerçekleşti.

(ANKARA) - Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da ABD'ye yakınlığıyla bilinen Ulusal Parti'nin milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binasına geldiği sırada kendisine doğru atılan, el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bir patlayıcıyla vuruldu. Lopez saldırıdan yaralı şekilde kurtuldu.

Görüntülerde patlayıcının doğrudan Lopez'e isabet ettiği, ortalığın dumanla kaplandığı ve milletvekilinin sırtı ile başından yaralanarak yere yığıldığı görülüyor. Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Ulusal Kongre binasının önünde el yapımı patlayıcı olduğu değerlendirilen bir patlayıcıyla vurulan Lopez yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, durumunun ciddi ancak stabil olduğunu açıkladı.

Saldırının, Honduras'ın Ulusal Kongresi'nde bir oturum öncesinde muhalefet destekçileri ile iktidar partisi yanlıları arasında yaşanan çatışmalar sırasında meydana geldiği belirtildi. Lopez'in üyesi olduğu sağcı ve muhafazakar Ulusal Parti, ABD'ye yakınlığıyla biliniyor. Olay, tüm siyasi çevrelerden geniş çapta kınama aldı, kent çevresinde ve merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
