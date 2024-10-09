Dünyaca ünlü otomotiv devi 1,7 milyon aracını geri çağırdı
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Honda, direksiyon sorunu nedeniyle 2023-2025 model araçlarını kapsayan yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağırdı. Firmadan yapılan açıklamada direksiyon dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği ifade edildi.
Honda, direksiyonundaki sorun nedeniyle 2023-2025 model araçlarını kapsayan yaklaşık 1,7 milyon aracı geri çağırdı. Uygunsuz üretilmiş direksiyon dişli kutusunun kaza riskini artırabileceği belirtildi.
MODELLER SIRALANDI
ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2023-2025 model Acura Integra, Civic Type R, CR-V Hybrid, CR-V, HR-V, 2022-2025 model Civic, Civic Hatchback, 2024-2025 model Acura Integra Type S ve 2025 model CR-V Fuel Cell EV, Civic Hybrid ile Civic Hatchback Hybrid araçlarını kapsadığı belirtildi. Açıklamada, Honda'nın yaklaşık 1,7 milyon aracını geri çağıracağı duyuruldu.
KAZA VE YARALANMA RİSKİ VAR
Direksiyon dişli kutusunun hatalı üretilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, bunun da aşırı iç sürtünmeye neden olabileceği ve aracın direksiyonunun çevrilmesinde zorluğa yol açabileceği aktarıldı. Açıklamada, bu durumun kaza veya yaralanma riskini artırabileceği kaydedildi.