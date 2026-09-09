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Hollandalı çip üreticisi ASML, artan talep karşısında yeni imalat kampüsü kuruyor

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LAHEY, 9 Eylül (Xinhua) -- Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML, küresel yarı iletken sektörünün artan talebini karşılamak amacıyla üretim kapasitesini genişletme kararı aldı.

LAHEY, 9 Eylül (Xinhua) -- Hollandalı yarı iletken üreticisi ASML, küresel yarı iletken sektörünün artan talebini karşılamak amacıyla üretim kapasitesini genişletme kararı aldı. Şirket salı günü Hollanda'nın Eindhoven kentinde inşa edeceği ikinci büyük sanayi kampüsü için tören düzenledi.

Şirketten alınan bilgilere göre Brainport Industries Campus (BIC) North adı verilen yeni tesis, 350.000 metrekarelik bir alanda kurulacak ve tamamlandığında maksimum 20.000 çalışma alanına ev sahipliği yapacak.

ASML Başkanı ve CEO'su Christophe Fouquet, "Küresel yarı iletken sektörünün artan talebi karşısında sürekli yatırım yapmak gerekiyor" dedi.

Şirkete göre ilk etabının 2029'da tamamlanması öngörülen yeni tesiste en az 3.000 kişinin çalışması bekleniyor. Entegre sanayi kampüsü olarak tasarlanan tesiste üretim, lojistik ve destekleyici ofis işlevleri bir arada sunulacak. Kampüsteki pozisyonlara ağırlıklı olarak ASML'nin mevcut tesislerindeki ekipler getirilecek.

Dünyanın önde gelen aşırı ultraviyole litografi sistemleri tedarikçisi olan ASML, rekor yıllık sonuçlar açıklamasına rağmen ocak ayında çoğu Hollanda'da olmak üzere yaklaşık 1.700 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua
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