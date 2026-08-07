Hollanda'da orman yangını: 100 hektar kül oldu
Hollanda'nın Venray kentindeki Boschhuizerbergen Doğa Koruma Alanı'nda çıkan orman yangını en az 100 hektarı kül etti. Yangına askeri helikopterler ve 300 itfaiyeci müdahale ediyor; can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi, yangının nedeni henüz belirsiz.
VENRAY, 7 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda'nın Venray kentindeki Boschhuizerbergen Doğa Koruma Alanı'nda çıkan orman yangını, 6 Ağustos 2026.
Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletine bağlı Venray kentinde bulunan Boschhuizerbergen Doğa Koruma Alanı'nda pazartesi günü başlayan yangın, en az 100 hektarı kül etti.
Yangına müdahale çalışmaları için askeri helikopterler ile yaklaşık 300 itfaiyeci görevlendirildi. Herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmezken, yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor. (Fotoğraf: Shao Haijun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua