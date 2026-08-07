Hollanda'da orman yangını: 100 hektar kül oldu

VENRAY, 7 Ağustos (Xinhua) -- Hollanda'nın Venray kentindeki Boschhuizerbergen Doğa Koruma Alanı'nda çıkan orman yangını, 6 Ağustos 2026.

Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletine bağlı Venray kentinde bulunan Boschhuizerbergen Doğa Koruma Alanı'nda pazartesi günü başlayan yangın, en az 100 hektarı kül etti.

Yangına müdahale çalışmaları için askeri helikopterler ile yaklaşık 300 itfaiyeci görevlendirildi. Herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmezken, yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor. (Fotoğraf: Shao Haijun/Xinhua)

Kaynak: Xinhua