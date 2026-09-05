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Hollanda'da Gazze için uçurtma şenliği

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Hollanda'nın farklı kentlerinde, Gazze'deki çocuklarla dayanışma amacıyla uçurtmalar uçuruldu.

Hollanda'nın farklı kentlerinde, Gazze'deki çocuklarla dayanışma amacıyla uçurtmalar uçuruldu.

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından ülkenin 11 kentinde düzenlenen etkinliklerde, Gazze'deki saldırılara dikkat çekmek ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden uçurulan uçurtmaların sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düştüğü gerekçesiyle Filistinlilere yönelik sürgün ve saldırı tehdidinde bulunmasına tepki göstermek amacıyla uçurtmalar uçuruldu.

Rotterdam'daki Noordereiland Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katılanlar, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı.

Çocukların ve yetişkinlerin katıldığı etkinlikte, uçurtmaların üzerine "Özgür Filistin", "Gazze'yi kurtar" ifadeleri ile Filistin bayrakları ve renkleri çizildi.

Etkinlikte, Filistin bayrağı şeklinde uçurtmalar da uçuruldu.

Eylemin sonunda, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve insanları bilgilendirmek amacıyla el ilanları dağıtıldı.

Kaynak: AA
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