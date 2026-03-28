Hollanda Savunma Bakanlığı, Musul'da 2016 yılındaki hava saldırısında 7 sivilin öldüğünü doğruladı

Güncelleme:
Hollanda Savunma Bakanlığı, 2016 yılında Irak'ın Musul kentindeki hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Yeşilgöz-Zegerius, saldırının doğurttuğu istem dışı kayıplar için özür dileyerek, tazminat önerisinde bulunacaklarını açıkladı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, 2016 yılında Irak'ın Musul kentindeki binaya düzenlenen hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiğini teyit etti.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius'un, saldırıyla ilgili soruşturmanın sonuçlarını parlamentoya bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu (Operation Inherent Resolve) kapsamında Musul'daki binaya 2016'da düzenlenen hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırı anında DEAŞ karargahı olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın, soruşturma neticesinde sivillerin kullanımındaki konutlar olduğu ve DEAŞ karargahı olmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bakan özür diledi

Açıklamada, olayın 2023'te Hollanda basını tarafından ortaya çıkarıldığı ve devamında Savunma Bakanlığının soruşturma başlattığı bildirildi.

Bakan Yeşilgöz-Zegerius, bu hava saldırısının istem dışı sivil kayıplara yol açmasının son derece üzücü olduğunu belirterek, ölenlerin yakınlarından özür diledi ve tazminat önerisinde bulunacaklarını kaydetti.

Saldırıda Hollanda'ya ait F-16 uçaklarının kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA / Selman Aksünger
