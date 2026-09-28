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Hollanda, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni statü iptali sonrası Dışişleri'ne çağırdı

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Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, İsrail'in Hollandalı diplomatların statü ve akreditasyonlarını iptal etmesi nedeniyle İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni salı günü Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı. Berendsen, diplomatların sınır dışı edilmesini gereksiz buldu.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcileriyle ticaret yasağını yürürlüğe koyan Hollanda'nın Filistin'de görev yapan diplomatlarının diplomatik statü ve akreditasyonlarının iptal edilmesi nedeniyle İsrail'in Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığı bildirildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'taki haberde, Berendsen'in Alman mevkidaşıyla görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Lahey Büyükelçisi'nin salı günü Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını söylediği belirtildi.

Haberde, Berendsen'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Hollanda temsilciliğinde görev yapan bazı çalışanların diplomatik statülerini iptal etmesine ilişkin Büyükelçi'den açıklama istediği ifade edildi.

Berendsen'in, Hollandalı diplomatik personelin sınır dışı edilmesini "gereksiz" bulduğu kaydedilen haberde, Büyükelçi'den söz konusu kararın ayrıntılarını öğrenmek ve atılan adımın etkilerini görüşmek istediği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağını yürürlüğe koyan Hollanda'nın Filistin'de görev yapan diplomatlarının diplomatik statü ve akreditasyonlarını iptal etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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