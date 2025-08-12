Hollanda, İsrail'den Gazeteci Ölümleriyle İlgili İzahat Talep Etti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısında Al Jazeera'nın muhabiri Enes eş-Şerif dahil 6 gazetecinin öldürülmesine ilişkin, İsrail Büyükelçiliğinden izahat istedi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda ölen 2'si Al Jazeera muhabiri 6 gazetecinin Hamas ile bağlantılı olduğu iddialarını destekleyecek kanıt sunmasını talep etti.

Bakanlık sözcüsünün AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Büyükelçiliği üzerinden izahat talep ettik. Al Jazeera gazetecilerinin Hamas ile olduğu varsayılan bağlantısına ilişkin iddialarını destekleyecek kanıt sağlamanın İsrail makamlarına düştüğüne inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Hollanda'nın söz konusu saldırıyı Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlığı toplantısında da gündeme getirdiğini kaydeden Bakanlık sözcüsü, şunları vurguladı:

"Dün yapılan AB Dışişleri Bakanları toplantısında Bakan (Casper) Veldkamp, Gazze'deki savaş sırasında gazetecilere yönelik artan şiddet konusundaki endişelerini de dile getirdi. Bakan Veldkamp, gazeteciler dahil, Gazze'de çok fazla insanın öldüğüne inanıyor."

Hollanda Gazeteciler Birliği (NVJ), İsrail'in Gazze'de Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'i hedef alarak öldürmesine tepki göstererek, Dışişleri Bakanı Casper Veldkamp'a gönderdikleri mektupta İsrail'e karşı çok daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.

Enes eş-Şerif, 10 Ağustos akşamı Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi yanındaki basın çadırına düzenlenen saldırıda beş meslektaşıyla birlikte hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, eş-Şerif'in Hamas komutanı olarak hareket ettiğini iddia etmiş, ancak medya kuruluşları ve gazeteci örgütleri bu iddiaları kesin şekilde reddetmişti.