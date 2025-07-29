Hollanda, İsrailli iki bakana ülkeye giriş yasağı getirdi

İsrailli aşırı sağcı Bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich'in Hollanda'ya girişi yasaklandı.

HOLLANDA, İSRAİLLİ İKİ BAKANIN ÜLKEYE GİRİŞİNİ YASAKLADI

Hollanda, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getirdi. Söz konusu karar iki ülke arasında gerilimi tırmandırdı.

BÜYÜKELÇİ, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞIRILDI

Karar nedeniyle Hollanda'nın İsrail Büyükelçisi Marriet Schuurman'ın Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir ve Smotrich'e getirilen Hollanda'ya seyahat yasağıyla ilgili kararı kınamak için Büyükelçi Schuurman'ın Bakanlığa çağırıldığı belirtildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın yerel saatle 17.00'de Schuurman ile görüşerek Hollanda'nın aldığı karardan dolayı Tel Aviv'in rahatsızlığını dile getireceği ifade edildi.

Hollanda, dün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetini kışkırtmaları ve Gazze Şeridi'nde etnik temizlik çağrıları yapmaları nedeniyle Ben-Gvir ve Smotrich'e ülkeye giriş yasağı getirmişti.