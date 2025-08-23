Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp İstifa Etti

İsrail'e "daha ciddi" yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunan ancak bu fikri hükümet içinde kabul görmeyen Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp istifa etti.Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e "daha ciddi" yaptırımlar uygulanmasına yönelik önerisi reddedildiği için istifa etti.

Geçen haftalarda İsrail hükümetini sık sık sert bir dille eleştiren Veldkamp, 2011-2015 döneminde ülkesinin İsrail Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Hollanda medyasında çıkan haberlere göre Veldkamp, İsrail'e baskı uygulayabilmek için "daha ciddi ek önlemler" alamadığı için görevinden ayrıldığını duyurdu.

Veldkamp'ın, İsrail ile ilgili önerilerinin kabinede "ciddi bir şekilde tartışıldığını" dile getirdiği, ancak çok sayıda kabine toplantısında dirençle karşılaştığından, "Dışişleri Bakanı olarak gerekli gördüğü rotayı belirleme konusunda kendisini kısıtlanmış hissettiğini" belirterek istifa ettiği aktarıldı.

Veldkamp, son olarak Perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri nedeniyle İsrail'e ek yaptırımlar uygulanmasını talep etmişti. Velkamp'ın istifa kararının ardından partisi Yeni Toplum Sözleşmesi (NSC) de koalisyon hükümetinden ayrılma kararı aldı. Bu kararla, Veldkamp'la birlikte sekiz bakan daha görevini bırakarak hükümetten ayrıldı.

İsrailli bakanlar istenmeyen kişi ilan edilmişti

Hollanda Dışişleri Bakanlığı geçen Temmuz ayında İsrail hükümetinde yer alan aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve İtamar Ben-Gvir'i istenmeyen kişi ilan etmişti. Hollanda Dışişleri Bakanı Veldkamp ayrıca İsrail'in, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük araştırma-geliştirme (AR-GE) programı olan Horizon Europe kapsamındaki fonlara erişiminin kısıtlanması için de çağrıda bulunmuştu.

Hollanda, İsrail'in uluslararası toplumun büyük bir kesimi tarafından sert bir dille eleştirilen Batı Şeria projesine yönelik tepkinin dile getirildiği ortak bildiride imzası bulunan 21 ülkeden de biri. Bildiride, Batı Şeria'daki yerleşim yerleriyle ilgili proje "kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendiriliyor.

Sıklıkla İsrail hükümetinin Gazze operasyonlarına karşı protestoların düzenlendiği Hollanda'da, son olarak Lahey kentinde yapılan kitlesel eyleme yaklaşık 150 bin kişi katılmıştı. Bu, ülkede son 20 yılda düzenlenen en kalabalık eylem oldu.

Başbakan Schoof: Üzgünüm

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Dışişleri Bakanı Veldkamp'ın istifası ve partisi NSC'nin koalisyonda ayrılmasından üzüntü duyduğunu dile getirdiği açıklamasında, Gazze Şeridi'ndeki durumun "dramatik" olduğunu ve durumun daha da kötüye gittiğinin "herkes tarafından bilindiğini" ifade etti.

Hollanda'da geçen yıl Temmuz ayında kurulan hükümet, bu sene Haziran ayında, liderinin sağ popülist Geert Wilders olduğu Hollanda Özgürlük Partisi'Nin (PVV) hükümetten çekilme kararıyla dağılmıştı. Şu anki hükümet, 29 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine dek ülkeyi yönetmeye devam ediyor.

AFP / ET,CÖ