Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in E1 Yerleşim Planına Sert Tepki

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da "E1 bölgesinde" inşaata onay vermesini kınayarak, yerleşim planını ilerletme kararını kınadığını bildirdi.

Veldkamp, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail'in yasadışı E1 yerleşim planını ilerletme kararını kınıyorum. Bu plan işgal altındaki Batı Şeria'yı esasen ikiye bölecek." dedi.

Bu planların uygulanmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali oluşturacağını vurgulayan Veldkamp, "Gelecekteki Filistin devletini neredeyse imkansız hale getirecek. Hollanda ve AB bu tür planları ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini uzun zamandır reddediyor." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüme kararlılıkla bağlı olduklarını belirten Bakan Veldkamp, "İsrail'e bunu daha da baltalayacak herhangi bir adım atmaması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.