Hollanda'daki Üniversitelerde Filistin Destekçileri Eylemde

Hollanda'da farklı üniversitelerde Filistin destekçilerinin İsrailli akademik kurumlarla işbirliğinin sonlandırılması için düzenlenen eylemler devam ediyor.

Filistin destekçisi öğrenciler ve eylemciler, Hollanda'daki Amsterdam Özgür Üniversitesi (VU), Utrecht, Radboud ve Maastricht üniversitelerinde binaları ve derslikleri işgal ederek, Hollandalı kurumların İsrailli akademik kuruluşlarla olan işbirliklerini sonlandırmalarını talep etti.

-"Soykırım yaşanırken eskisi gibi davranamayız"

Amsterdam Özgür Üniversitesi (VU) öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan "VU Filistin Koalisyonu" adlı grup, Gazze'deki duruma dikkat çekmek amacıyla kampüsün amfilerinden birinde protesto başlatarak bir günlük alternatif eğitim programı düzenledi.

VU öğrencileri kampüsün bazı yerlerine ve amfinin duvarlarına "Sessizlik suç ortaklığıdır" ve "VU İsrailli kurumlarla işbirliğini açıklamada şeffaf olmalı" yazılı pankartlar asarken, amfinin tahtalarına "Artık eskisi gibi davranamayız" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları yazıldı.

"Soykırım yaşanırken eskisi gibi davranamayız" sloganıyla düzenlenen protestoda, amfide Filistin sanatı sergilendi.

Akademisyenler ise insan hakları, Gazze'deki "scholasticide" (eğitim kırımı) ve akademik boykot üzerine konuşmalar yaptı.

Soy ismini vermek istemeyen VU Üniversitesi lisans öğrencisi Stijn, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz öğrenci ve akademisyenlerden oluşan bir koalisyonuz. Üniversite yönetimi tarafından resmi olarak tanınmış bir dernek değiliz." dedi.

Stijn, koalisyonun üniversitenin İsrail kurumlarıyla akademik işbirliklerini sonlandırması çağrısında bulunduğunu belirterek, "Üniversite yönetimi şu ana kadar taleplerimizi reddetti." ifadelerini kullandı.

Utrecht'te 49 gösterici gözaltına alındı

Utrecht Üniversitesi'nde dün akşam başlayan protestolarda 49 Filistin destekçisi gösterici, üniversite binasını terk etmeyi reddetmeleri üzerine gözaltına alındı.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, göstericilerin son iki hafta boyunca üniversite kütüphanesinin iç avlusunda barışçıl bir şekilde gösteri düzenledikleri ancak dün öğleden sonra kendilerine izin verilmeyen bir üniversite binasını işgal ettikleri belirtildi.

Göstericilerin işgali sonlandırmayı reddetmesi üzerine göstericilere müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan 49 göstericinin otobüslerle Utrecht'teki başka bir yere götürüldüğü ve sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Radboud Üniversitesi, kamp eylemleri nedeniyle bazı binalardaki kariyer etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bu sabah saatlerinde Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin girişini kapatan Filistin destekçisi öğrenciler, öğlen saatlerinde protestolarını sonlandırdı.