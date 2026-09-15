Haberler

Hollanda'da tren seferlerinin aksamasında sabotaj ihtimali değerlendiriliyor

Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda'da, tren seferlerinin aksamasında sabotaj ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi.

Hollanda'da, tren seferlerinin aksamasında sabotaj ihtimalinin değerlendirildiği bildirildi.

Hollanda Demiryolu Altyapı Kurumundan (ProRail) yapılan açıklamada, Orta ve Kuzey Hollanda bölgelerinde yerel saatle 05.30 sıralarında rayların pek çok noktasında meydana gelen sinyalizasyon arızasının kasıtlı eylem sonucu yaşandığının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada "Rayların birden fazla noktasında bilerek yerleştirilmiş malzemeler bulundu. Bu durum seksiyon arızalarına yol açıyor. Sabotaj söz konusu görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir şüphelinin tespit edilemediği aktarılan açıklamada, ulusal polis biriminin konuya ilişkin soruşturma yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

ProRail'in internet sitesindeki verilere göre, bugün ülke genelinde en az 15 arıza kaydedildi. Aksaklıklardan başkent Amsterdam'ın yanı sıra Schiphol Havalimanı'na ulaşımı sağlayan ve Utrecht'e giden hatlar da etkilendi.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'un yayımladığı görüntülerde, polisin Orta Hollanda'daki Veenendaal kentinde raylardan yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda metal borular çıkardığı görüldü.

ProRail, Steenwijk kentinde bir trenin bu cisimlerden birine çarptığını, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi! Eski röportaj çok konuşulacak

Raci Şaşmaz'ın ifadesinden sonra gözler bu sözlere çevrildi
İstanbul Havalimanı'nda 206 milyonluk kokain operasyonu! Bir şüpheli pilot kıyafetiyle kaçtı

Valizinden 206 milyonluk kokain çıktı, pilot kılığında kaçtı
18 yıllık faili meçhul dosyası aydınlatılıyor! 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

18 yıllık sır perdesi kalkıyor! Adliyeye böyle getirildiler
İstanbul merkezli 11 ilde terör örgütlerine darbe! 4 farklı örgütten 39 gözaltı

Terör örgütlerine 11 ilde eş zamanlı baskın
Akın Gürlek: Denetimli serbestlik yükümlüleri 2 bin 779 okulda bakım ve temizlik çalışması yaptı

Kamu yararına çalıştılar! 2 bin 779 okulu eğitime hazırladılar
Fotoğrafları sildi, takibi bıraktılar! Ünlü çiftin bir aylık aşkı sona mı erdi?

Milli futbolcuyla yaşadığı aşk 1 ay sürdü!
Bilal Erdoğan Amedspor taraftarlarından söz istedi: Galatasaray'ı yenin

Amedspor taraftarlarından söz istedi: O zaman Galatasaray'ı...